Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sığınmacıları her seferinde geri iterek uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan, Ankara'yı suçlamaya kalktı.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'na (Frontex) gönderdiği mektupta Türkiye'yi şikayet etti.

TÜRKİYE'Yİ AB'YE ŞİKAYET ETTİLER

Mektubunda, Yunan adalarında 1.908 göçmenin sığınma başvurusu reddedilmiş bir şekilde beklediğini belirten Mitarakis, AB'den yardım istedi.

Mitarakis, Brüksel'den "göçmenleri geri alması konusunda Türkiye'ye yönelik adım" atmasını istedi.

AB'NİN AÇIKLAMASI: FARKINDAYIZ

Halihazırda Yunan adalarındaki sığınmacı sayısının 6 bin 650 olduğu belirtiliyor.

AB Komisyonu'ndan Alman haber ajansı DPA'ya yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın karşı karşıya kaldığı zorlukların" farkında olunduğu belirtildi.

"Yunan adalarından Türkiye'ye geri dönüşlerin yeniden başlatılmasına yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

YUNANİSTAN'IN EGE'DE GERİ İTME OPERASYONLARI

Ege’den Avrupa’ya geçmek isteyen mülteciler, Yunan güvenlik güçlerince Türkiye’ye geri itilirken, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Yunanistan’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Legal Centre Lesvos", bu konuda Yunan devleti aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava açmıştı.

ÖLÜME TERK EDİYORLAR

12 Nisan'da sunulan dava dosyasında, Ege’de Yunan sahil güvenlik birimlerinin ülkeye gelen mültecileri geri itme operasyonlarının konu edildiği belirtilmişti.

Yunan makamlarının, Ege’de kötü hava koşulları nedeniyle yardım çağrısında bulunan bir balıkçı teknesindeki yaklaşık 200 düzensiz göçmene şiddet uygulayarak denize terk ettiği vurgulanmıştı.