Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşar Esad rejimi yine bir anlaşmaya daha uymadı. Rejim, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Dera el-Beled Mahallesi’ne uyguladığı ablukanın kaldırılması için pazartesi günü varılan anlaşmaya rağmen saldırı başlattı. Deralı aktivist Eymen Ebu Nokta “Temmuz 2018'den bu yana ilk defa Dera'ya havan, roket, top atışı gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı başlatıldı. Rejime bağlı 4. ve 9. Lejyon, şehir merkezindeki Dera el-Beled'n kontrol altında almak için üç noktadan saldırıyor” dedi. Rejim güçlerinin, karadan ilerlemeye çalışan birliklerine havan, tank ve top atışlarıyla destek verdiğini belirten Ebu Nokta, bölge halkı ve eski muhaliflerin ise ellerindeki hafif silahlarla karşılık vermeye çalıştığını belirtti. Çatışmalar sebebiyle son iki günde 600 aile göç etti.

GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Esad rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski muhaliflerden hafif silahların tamamını teslim etmelerini ve evlerin aranması için istedi. Çeçen asıllı bir Rus komutan, Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezî Komite) üyeleri ve bölge halkının ileri gelenleriyle görüşerek rejimin talebini iletti. Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esad rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Bunun üzerine rejim, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uyguladı. Pazartesi günü, ablukanın kaldırılması karşılığında rejim güçleri heyeti ile tekrar görüşüldü ve anlaşma sağlandı. ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varıldı. Ancak rejim, anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hâkimiyetini güçlendirmeye çalışması üzerine çatışmalar başladı.

FİTİLİN ATEŞLENDİĞİ YER

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşar Esad'a hitaben “Ey doktor (Beşar Esad) şimdi sıra sende” yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş; şehir, muhaliflerin eline geçmişti.

Esad rejimi İdlib'i vurdu: 2'si çocuk 6 ölü Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 3’ü kadın, 2’si çocuk en az 6 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.