Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye tarafından yayımlanan habere göre Meşişi'ye yakın bir kaynak Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan'ı azletme ve Meclis’in bütün yetkilerini dondurma kararından önce Kartaca Sarayı'nda yaşananlar hakkında konuştu. Buna göre görevinden ayrılması istenen Meşişi’ye fiziksel şiddet uygulandı. Yüzünde darp izleri oluşan Meşişi, darbe girişiminden sonra kamuoyu karşısına çıkmadı.

Başbakan Meşişi'ye saldırı planında Saray'ın koruma görevlileri değil; ordu yer aldı. Ayrıca, darbe girişiminden önce Cumhurbaşkanı Said'e operasyonun nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda Mısırlı güvenlik yetkilileri destek verdi. yaptı. Haber sitesi, Mısırlı yetkililerin Meşişi olayında nasıl bir rol oynadıklarının ise netleşmediğini kaydetti. Middle East Eye, 24 Mayıs'ta elde ettiği bazı belgelerle yayımladığı haberinde Tunus'ta bir darbe hazırlığının yapıldığını duyurmuştu. Haberde “Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said’in danışmanları, Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde yönetime tek başına el koymasını kapsayan bir darbe planı hazırlandı” denilmişti.

Tunuslular darbeye kayıtsız! Sokaklarda normal hayat devam ediyor Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, pazar akşamı başbakanı görevden almış, meclisin faaliyetlerini askıya almış, Meclis Başkanı Raşid Gannuşi de bunu “darbe” olarak nitelendirerek halkı sokağa çağırmıştı. Olayın üzerinden birkaç gün geçti ama başkent Tunus’ta sokaklar sessiz. Tunuslular “darbe”ye kayıtsız görünüyor.

Tunus'tan sonra sıra Cezayir'de Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ "Tunus'ta başlayan bu hareket yakın zamanda Cezayir'e sıçrar. Ardından Libya ve Mısır hattında birleşirse Kuzey Afrika düştü diyebiliriz" dedi