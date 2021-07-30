Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Savunma Bakanlığının Siyasi-Askerî Büro Başkanı Zohar Palti ile görüşen Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, casus yazılım firmasının durumuyla ilgili İsrail hükûmetinin ne yaptığını sordu. İsrail'in davayı incelediğini söyleyen Palti, çıkan sonuca göre bir kararın alınacağını aktardı.

Fransa ile İsrail arasında 'Pegasus' görüşmesi İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunu görüşmek üzere bugün Paris’e gidecek.

Pegasus yazılımında 2 Dubai prensesinin de yer aldığı ortaya çıktı İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus yazılımı ile hedef alınan isimler arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dubai Emiri'nin kızı olan Latife ile Dubai Emiri'nin Londra'ya kaçan eşi Prenses Haya'nın da bulunduğu ortaya çıktı.