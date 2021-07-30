Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık 2019'da imzaladığı ve 17 Haziran 2020'da yürürlüğe giren söz konusu yasaya göre, Esad rejiminin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

ABD'nin bölgedeki "ortağı" terör örgütü YPG/PKK'nın Esad rejimine petrol satarak ABD yasalarını çiğnediğine vurgu yapılan raporda, terör örgütüne de yaptırım cezası uygulanması gerektiği kaydedildi. Petrol ticaretinin devam ettiğine işaret edilen raporda, terör örgütünün söz konusu ticaretin büyük bir kısmını kara yoluyla ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alan Husam Katırcı'ya ait tankerlerle gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

PARALAR PKK'YA

Uluslararası ekonomi piyasalarına ilişkin analizler yayımlayan "Take-Profit" adlı sitenin Suriye'deki petrol üretimine ilişkin verilerine de yer verilen SNHR raporunda, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yıllık 11 milyon varil civarında ham petrol çıkarıldığı aktarıldı. Raporda, örgütün söz konusu ham petrolün yarsından fazlasını rejime sattığı belirtildi. Ağın saha çalışmaları sonucu hazırlanan raporda "SDG (YPG) Suriye rejimine aylık ortalama 500 bin, yıllık olarak da 6 milyon varil petrol sağlıyor. Petrolün varilini 20 dolardan takdir ettiğimizde SDG rejimle bu ticaretinden 120 milyon dolar kazanç elde ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, YPG’nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğunun altı çizilirken, petrol ticaretinden elde edilen paraların PKK'lı teröristlere aktarılmasından dolayı endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde petrol ve doğal gaz açısından ülkenin en zengin enerji kaynakları, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal ederken ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Suriye’de rejime ait petrol rafinerisinde yangın Suriye’nin Humus ilinde Esad rejimine ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.

İran, Esad rejimine sağladığı petrol desteğiyle bölgedeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor Katar Üniversitesi İbn Haldun Beşeri ve Sosyal Bilimler Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Dr. Ali Bakeer, "Petrol sevkiyatları, İran'ın Esad'i iktidarda tutma taahhüdünün bir parçası." dedi.