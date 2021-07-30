Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
3 SPORCU 15 ÇALIŞAN POZİTİF
Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19 sayısı 193'e çıktı Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 193'e yükseldi.
Tokyo'nun çevresindeki 3 eyalete OHAL istemi Japonya'nın başkenti Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette artışını sürdüren koronavirüs vakalarının ardından olağanüstü hal çağrısı yapılacağı duyuruldu.
6 ayın en yükseği! Tokyo Olimpiyatları alarm veriyor 2020 Olimpiyatlarının açılışından bu yana Tokyo'da, Ocak 2021'den beri günlük en yüksek yeni tip koronavirüs vaka sayısına ulaşıldığı öğrenildi.