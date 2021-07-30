Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada hızla devam eden aşılama çalışmalarına rağmen koronavirüsün delta varyantı yayılmaya ve can kayıpları artmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından paylaşılan bir belgeye göre, koronavirüsün delta varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor ve su çiçeği kadar kolay yayılıyor.

ORTALAMA 8-9 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Buna göre varyant ile enfekte olan her bir kişi, virüsü ortalama olarak 8-9 kişiye bulaştırıyor. Koronavirüsün orijinal versiyonunda ise bu oran 1 ile 2 arasında yer alıyor. Belgede ayrıca, aşılanmanın ciddi hastalıkları yüzde 90'dan fazla bir oranda önlediğine vurgu yapılarak, aşı çalışmalarının hızlanması çağrısında bulunuldu.

BİLDİĞİMİZ EN BULAŞICI VİRÜSLERDEN BİRİ

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak The Washington Post tarafından paylaşılan belgenin gerçekliğini doğruladı. CNN’e konuşan Walensky, "İnsanların burada delta varyantının çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini anlaması gerekiyor. Bildiğimiz en bulaşıcı virüslerden biri. Kızamık ve su çiçeği gibi” dedi.

Bu haftanın başında CDC yaptığı bir duyuru ile, tam aşılı kişilerin bile virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerde ve kapalı mekanlarda maske takmasını tavsiye ettiğini duyurmuştu. Walensky, "Delta varyantını kontrol altına almamız için aşırı önlemlere ihtiyacımız var” dedi.

AŞILI İNSANLAR, VİRÜSÜ AŞISIZLAR KADAR YAYABİLİR

Belgeyi değerlendiren Emory Aşı Merkezi’nden Walter Orenstein, aşılı olan insanların virüsü aşısızlar kadar yayabileceğini söyledi.

Orenstein, “Aşılı insanlar yine de enfekte olurlarsa, vücutlarında aşısız insanlar kadar virüs bulunur. Bu, enfekte olan aşılanmamış insanlar kadar, onların virüsü başkalarına bulaştırma olasılıkları olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, diğer varyantların aksine, aşılanmış insanlar, hastalanmasalar bile, enfekte oldular ve enfekte olan aşısız kişilerle benzer seviyelerde virüs saçtılar. Bu durum aşılama oranlarının yüksek olduğu ülkelerdeki delta varyantı vakalarındaki artışı açıklıyor” dedi.

AŞILAR CİDDİ HASTALIKLARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASINI ÖNLEDİ

Öte yandan, CDC belgesi aşılanmanın delta ve diğer varyantlara karşı korunmada önemini ortaya koydu. Belgede, "Aşılar ciddi hastalıkların yüzde 90'ından fazlasını önledi. Aşıların ciddi hastalık veya ölüm riskini 10 kat, enfeksiyon riskini ise üç kat azalttığın gözlemledik" dedi. (NTV)

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