Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borzoy cinsi Eris isimli köpeğin TikTok’ta 605 binin üzerinde takipçisi var. Sahibi geçenlerde Eris’in iki ayağı üzerinde ayağa kalkmış vaziyette bir videosunu yayımladı. Video 14,8 milyon kere seyredildi, 66 binden fazla yorum aldı. Köpeğin boyunun 1,7 metre olduğu sanılıyor. Kimileri “Zürafa gibi” yorumunda bulunurken kimileri de “Benden daha uzun” ifadesini kullandı. Bahçe çiti de Eris sıçrayarak aşmasın diye standardın çok üzerinde yükseklikte yapılmış.

Boyları, uzun tüyleri, ince uzun kafaları ile tanınan Rusya kökenli bu köpekler eskiden kurt avlarında kullanılırdı. Çok hızlı koşmasını sağlayan kaslı bacakları olan bu hayvanlar, zarif görünüşlü, çevik, çenesi ve boynu güçlü hayvanlardır.