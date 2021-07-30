Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Connecticut eyaletinin Stamford şehrinde yaşayan Samantha Ramsdell (31), kocaman açılan ağzından dolayı sosyal medyada yıldız oldu. TikTok’ta 1,7 milyon takipçisi olan Ramsdell, 6,5 santim açılabilen ağzıyla, en büyük ağızlı kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

"ESKİDEN BENİMLE ALAY EDİLİRDİ"

Tıbbi ürünler satış temsilcisi olan Samantha, “Eskiden benimle alay edilirdi, ben de bu yüzden çok dikkatli bir şekilde gülmeye çalışırdım. Kendimi çok güvensiz hissettiğim bir alanda rekor kırmak harika. Artık ağzım, benim en güzel tarafım” dedi. Vücudunun bir kısmı büyük olanlara mutlaka Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için başvurması tavsiyesinde bulunan Ramsdell, “Bunu gururla yapın ve en büyük varlığınız haline getirin. Bu sizin süper gücünüzdür” diye konuştu.

112 yaşında Guinness'e girdi! Dünyanın hayattaki en yaşlı erkeği Porto Rikolu Emilio Flores Márquez, 112 yaşında dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.

Yüzük, 12.638 elmasla Guinness Rekorlar Kitabı’nda Hindistan’ın elmas merkezi Surat’ta mücevher tasarımı eğitimi gören 25 yaşındaki Harish Bansal, üzerinde tam 12.638 adet küçük elmas parçası olan bir yüzük tasarladı.

Guinness’e giren kebapçı başarısını kebap görünümlü pastayla kutladı Adana'da geçtiğimiz ay düzenlenen Lezzet Festivali'nde, 233.6 metre şişte et pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kebapçı başarısını 1 metre 40 santimetre uzunluğundaki kebap görünümlü pasta yaptırarak kutladı.