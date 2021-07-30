Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 24-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda askeri ve siyasi yetkilileriyle bir araya geldi.

Orduya herhangi bir yabancı provokasyonu püskürtmek için gerekli hazırlıkları tamamlama çağrısında bulunan Kim, "Komutanlar ve siyasiler tüm çabalarını, düşmanların herhangi bir askeri provokasyonuyla aktif ve saldırgan bir şekilde başa çıkmak için hazırlıkları tamamlamaya odaklamalıdır" şeklinde konuştu.

Kim, tüm ordu komutanlarını ve siyasileri, genel çalışmalarını ciddi bir şekilde gözden geçirmek ve eksikleri gidermenin yollarını bulmak için 'her zamankinden daha fazla çaba göstermeye' çağırdı. Kim 4 günlük çalıştayda ayrıca, yabancı güçleri savaş tatbikatlarını arttırmakla suçladı.

ORTAK TATBİKAT HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Güney Kore ve ABD'nin yaptığı askeri tatbikatlar, son senelerde Covid-19 salgını ve Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma çabaları nedeniyle iptal edilmiş veya azaltılmıştı. ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay ortak tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

İLETİŞİM KANALLARI YENİDEN AÇILMIŞTI

Kuzey ve güney komşular arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanalları yeniden açılmış, 28 Temmuz’da ilk telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.

ABD Kuzey Kore'deki salgın ve gıda arzı konusunda endişeli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kuzey Kore'nin koronavirüs salgını kaynaklı zorluklar ve gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını belirtti ve bu ülkeye nükleer programıyla ilgili müzakerelere geri dönmesi çağrısını tekrarladı.

Rusya, Kuzey Kore'ye koronavirüs aşısı vermeyi teklif etti Rusya'nın, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebi ile sınırlarını kapatan ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı vermeyi önerdiği açıklandı.