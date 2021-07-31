Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heniyye Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'e gönderdiği mektupta, İsrail'in Afrika Birliği’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararının geri alınmasını istedi. Heniyye mektupta "Komisyon Başkanı Musa Faki'yi Filistin halkını ve Filistin'i destekleyen tüm Afrika halklarını şoke eden bu kararı geri almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Kararın, Afrika Birliği’nin Filistin meselesine yönelik tarihsel duruşunu yansıtmadığını belirten Heniyye "Afrika Birliği’nin üzerine kurulduğu tüm değer ve ilkelerle çelişen bu kararı Hareket (Hamas ) kınamakta ve protesto etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada "İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliği’ne gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu" ifadelerine yer verilmişti.

ABD'den İsrail'e 'Pegasus' tepkisi ABD yönetiminin İsrail merkezli NSO Group 'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım ile ilgili Tel Aviv yönetimine endişelerini bildirdi.