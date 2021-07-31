Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirleri açıkladı.

VAKA ARTIŞININ OLİMPİYATLARLA 'BAĞI' YOK

Virüsün Delta varyantının etkisine dikkati çeken Suga, "Kovid-19 salgını Tokyo ile Kansai bölgesinde vakalar daha önce görülmemiş oranda artış gösteriyor." dedi.

Suga, son iki gündür rekor oranda kaydedilen vaka sayıları ile 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo Olimpiyatları arasında "bağ" bulunduğu iddialarını yeniden reddetti.

Ülke genelinde virüsün "görülmemiş biçimde" yayılma hızı gösterdiğini kabul eden Suga halka, turnuvayı evlerinden izleme çağrısını yineledi.

AĞUSTOS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Ağustos sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 40'ının iki doz aşılanmasını tamamlamayı hedeflediklerini belirten Suga, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyet'in verdiği onay sonrası, OHAL kapsamına 4 eyaletin daha eklendiğini açıkladı.

Buna göre Tokyo çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletleri ile ülkenin güneyindeki Osaka kenti OHAL kapsamına alındı.

Uygulama hafta başı yürürlüğe girip ağustos sonuna kadar sürecek.

Halihazırda başkent Tokyo ile en güneydeki Okinawa adasındaki OHAL süresi ağustos sonuna kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra Hokkaido, İşikawa, Hyogo, Kyoto ve Fukuoka'da 2-31 Ağustos'ta ise yarı-OHAL şartları uygulanacak.