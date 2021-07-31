Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yeni yayımlanan belgeler, gelecekteki ortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik bir ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

SÜPER MUTANT TEHDİDİ

Hükümete danışmanlık yapan bilim insanları, çok da uzak olmayan bir gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel senaryoları inceleyen bir makalede süper mutant tehdidini açıkladı.

Uzmanlar, Beta varyantının daha bulaşıcı Alfa, Gama veya Delta varyantlarıyla birleşmesi halinde gelecekteki ortaya çıkabilecek aşılara dirençli olabileceğini söyledi. “Rekombinasyon” olarak bilinen bu süreç ise artan ölüm oranları nedeniyle sağlık sistemlerinin zorlanmasına yol açabilir.

Araştırmacılar, aynı zamanda İngiltere'nin şu anki üçüncü pandemi dalgasından çıkar gibi göründüğü için hükümetin 'kayıtsız olmaması gerektiği' konusunda uyardı.

KÜRESEL AŞILAMA HIZLANMADAN PANDEMİ SONLANMAYACAK

İngiltere’de Tüm Partiler Parlamento Grubu'nun koronavirüs ile ilgili başkan yardımcısı Dr. Philippa Whitford konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SAGE tarafından yapılan değerlendirme, bu virüsü henüz yenemediğimiz gerçeğini ortaya koyuyor. İngiltere bu hafta ilk aşı dozlarını yoksul ülkelere bağışladı. Ancak bilgi ve teknoloji paylaşımı yoluyla küresel üretimde hızlı bir artış olmadıkça, dünyayı aşılamak ve pandemiyi sona erdirmek mümkün olmayacak. Daha sıkı sınır kontrol önlemleri olmadan aşıya dirençli varyantları ithal etme riskini alıyoruz. Burada kontrolsüz yayılma başka bir varyanta yol açabilir” dedi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’nda halk sağlığı uzmanı olan Prof. Dr. Martin McKee 'Hükümetin kendi danışmanlarından gelen bu sert sözler, çoğumuzun uyardığı konunun altını çiziyor ve hala üstesinden gelinmesi gereken engeller olduğunu doğruluyor" dedi.

McKee, başka bir yerli varyantın ortaya çıkma olasılığını azaltmak için ülke içinde enfeksiyonların azaltılmasına öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Diğer taraftan, SAGE, Danimarka'da koronavirüse yakalanan milyonlarca vizonun itlaf edildiğini hatırlatarak, virüsün bir dizi farklı hayvana bulaşabileceği konusunda uyardı.

Araştırmacılar, diğer türlerin virüs için kaynak haline gelmelerini önlemek için hayvan aşılaması gerekebileceği konusunda uyardı. Bu kapsamda, köpekler, kediler, fareler, sıçanlar ve gelincikler Kovid ile enfekte olduğu bilinen hayvanlar olarak listelendi.

İNGİLTERE’DE NORMALLEŞME

İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz’dan itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda halen maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.