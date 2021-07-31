Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Hava Kuvvetlerine ait Su-35 savaş uçağı, motor arızası nedeniyle Ohotsk Denizi nedeniyle düştü. Su-35 savaş uçağının, Ohotsk Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığı esnada düştüğü bildirildi.

PİLOTUN YERİ TESPİT EDİLDİ

Rusya Hava Kuvvetleri Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Habarovsk Bölgesi'ndeki Ohotsk Denizi üzerinde planlı uçuş yapan Su-35 tipi savaş uçağının motor arızası nedeniyle düştüğü duyuruldu. Açıklamada, irtifa kaybeden savaş uçağının pilotunun fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladığı ve paraşütle güvenli bir şekilde indiği aktarılırken, arama kurtarma ekiplerinin pilotun yerini tespit ettiği ifade edildi. Pilotun daha sonra askeri üsse nakledildiği bildirildi.

MOTOR ARIZASI SEBEBİYLE DÜŞTÜ

Kaza ile ilgili yapılan resmi açıklamada, "31 Temmuz 2021'de Habarovsk Bölgesi'nde planlı eğitim uçuşları sırasında Su-35 tipi uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktan atlayan pilot arama grubu tarafından bulunarak askeri üsse nakledildi. Pilotun sağlığıyla ilgili herhangi bir risk bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın sonunda ise kaza nedeniyle Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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