Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Stafford bölgesinde yaşayan kemik kanseri hastası Cerys Davies (16), hastalığı sırasında arkadaşları tarafından terk edilmekten dertli.

Genç kıza osteosarkom teşhisi ilk kez 13 yaşındayken konuldu. FEMAIL dergisine konuşan Davies, kötü huylu tümörlerden dolayı bacağının kesildiğini ve zorlu bir kemoterapi süreci geçirdiğini anlattı.

Genç kıza asıl yıkım ise arkadaşlarından gelmiş. Hastalığıyla birlikte bir anda tüm arkadaşlarının kendisinden uzaklaştığını ifade eden Davies, daha da kötüsünün, arkadaşlarının bir Instagram hesabı açarak hastalığıyla alay etmeleri olduğunu anlattı.

Davies, “Hastalığımın, erkek öğrencilerin ilgisini çekmek için yapılmış bir numara olduğunu söylediler. Bazı erkek sınıf arkadaşlarım da ‘yürüyüp yürüyemeyeceğimi test etmek üzere’ koltuk değneklerimi kaçırıp sakladılar” dedi.

Cerys şimdi insanları kanser hastası çocuk ve gençlere iyi muamelede bulunmaya teşvik için, Teenage Cancer Trust isimli yardım kuruluşunun Arkadaşlık ve Kanser kampanyasına katılıyor.