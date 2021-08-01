Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de hükumet, gençlerin Covid aşısı olmaları için ilginç bir teşvik programı geliştiriyor. Aşı olan genç yetişkinlere kebap, fast food veya sinema bileti verilecek.

Hükumet kaynakları, bu konuda 30 kadar firmayla temas kurduklarını açıkladı. The Sunday People gazetesi, Uber ve Bolt gibi taksi devlerinin de aşı olan gençlere kolaylıklar sağlayacağını bildirdi.

Aşıdan sorumlu bakan Nadhim Zahawi, planlarını destekleyen firmalara teşekkür etti. İngiltere’de halen 18-29 yaşlarındaki gençlerin yüzde 67’sine tek doz aşı yapılmış durumda. Bunun kısa sürede yüzde 80’e çıkarılması hedefleniyor.

Londra'daki Queen Mary's Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Tim Blake ise gençlerin sinema bileti ve pizza kuponlarıyla kandırıldığını iddia ederek planı "hile" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı ABD Başkanı Biden, eyalet, bölge ve yerel yönetimlere, yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme yapma çağrısında bulundu.

Ohio'da aşıya teşvik: Her hafta bir kişiye 1 milyon dolar! ABD'nin Ohio eyaletinin valisi, vatandaşları Covid-19 aşısı olmaya teşvik amacıyla 1 milyon dolar ödüllü çekilişler gerçekleştireceklerini açıkladı.