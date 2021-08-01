Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Sporları Federasyonu Başkanı Nasr Al Neyadi, Flyboard sporu yaptığı esnada boğulma tehlikesi geçirdi. O anlara tanık olan Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum tarafından kurtarıldı.

KURTARMAK İÇİN HIZLA YANINA KOŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Sporları Federasyonu başkanı Nasr Al Neyadi, Flyboard sporu yaparken dengesini kaybetmesi ile boğulma tehlikesi geçirdi. Neyadi’nin suyun altında kaldığını ve çıkamadığını gören Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Dubai Veliaht Prensi Maktum ve yanındakilerin Neyadi'ni sudan çıkarmak için hızla yanına koştukları görüldü.

Maktum mahkemeyi kazandı, İskoçya’daki arazisine 6 odalı ev inşa edecek Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Reşit El Maktum’un İskoçya’nın Highlands bölgesindeki geniş arazisinde 14 odalı bir malikâneyle 16 odalı bir misafirhane var. Maktum 20 sene önce satın aldığı araziye çok nadiren gelmesine rağmen 9 odalı bir ev daha inşa etmek istedi. Belediye buna izin vermeyince olay mahkemelik oldu.

Erdoğan'dan, Al Maktum'a taziye telefonu Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti

Kızı bile akan kandan Maktum'u sorumlu tuttu Dubai Emiri'nin kızı Mehra, Facebook hesabında babasının fotoğrafının üzerine "Özür dilerim baba ama akan kanın nedeni bizim paralarımız" yazdı.