Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’da Zamosc kentinde dün gece koronavirüs aşı merkezi ile sağlık ve epidemiyoloji istasyonuna saldırı yapıldı.

AŞI MERKEZİNİ KUNDAKLADI

Aşı merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, olay yerine bisikletiyle gelen şahıs, aşı merkezinin bodrum katının camını kırarak aşı merkezini kundakladı. Güvenlik görevlileri gelmeden olay yerinden uzaklaşan şahıs, daha sonra devlet sağlık ve epidemiyoloji istasyonuna saldırdı.



BAZI EKİPMANLAR VE AŞILAR ZARAR GÖRDÜ

Zamosc Emniyet Müdürü Jaroslaw Szymczyk, koronavirüs aşı merkezine düzenlenen saldırıda yaralı ve ölü olmadığını, fakat çıkan yangınlar nedeniyle bazı ekipmanların ve buzdolaplarında bulunan koronavirüs aşılarının zarar gördüğünü kaydetti. Szymczyk, "Olaya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu kabul edilemez bir saldırı. Olayı gerçekleştiren kişiyi yakalayıp en ağır cezayı alması için yargıya teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise aşı merkezlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirterek, "Covid-19 aşı merkezlerine yapılan saldırılar konusunda çok katı olacağız. Tolerans göstermemiz söz konusu olamaz. Dünyayı etkileyen Covid-19 ile baş etmenin tek yolu aşıdır ve buralara zarar vermelerine engel olacağız" dedi.



DAHA ÖNCE DE AŞI KARŞITLARININ SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Polonya'da dün de Covid-19 aşı karşıtı saldırılar yaşanmıştı. Ayrıca dün Polonya’nın Grodzisk Mazowiecki ve Gdynia kentlerinde aşı merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Grodzisk Mazowiecki'de Covid-19 aşı karşıtları bir hastaneye girmek istemiş, fakat Polonya polisinin müdahalesi ile karşılaşmıştı. Gdynia'da ise mobil aşı otobüsünün çevresini saran aşı karşıtları, "Sizler katilsiniz" sloganları atarak otobüsü tekmelemişti.



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