Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD ve İsrail ile birlikte hareket eden İngiltere’de bir savunma bakanlığı yetkilisi, bir dizi seçeneğin masada olduğunu ama en kuvvetli ihtimalin İran’a yönelik siber saldırılar gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Yetkili, “Saldırıyı kimin yaptığı belli olmayacak ama herkes, bir İngiltere vatandaşının öldürülmesinin asla cezasız kalmayacağını görecek” dedi. Bir İngiltere dışişleri bakanlığı yetkilisi de, “Bir İngiliz öldürüldü. Belli bir çizginin geçilmemesi gerektiğini açık bir şekilde göstermeliyiz” diye konuştu. İngiliz The Mirror gazetesi ise bölgedeki İngiltere özel kuvvetlerinin “öldür ya da yakala” görevleri gerçekleştirmek üzere takviye edildiğini bildirdi. İran saldırıyla alakasının olmadığını iddia ediyor ve suçlamaları reddediyor.

İran'dan İsrail gemisine misilleme saldırısı İsrailli bir nakliye şirketine ait gemi önceki gün Hint Okyanusu’nda saldırıya uğradı.