Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’nın Annan bölgesinde Waterfoot Yolu’ndaki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine bölge sakinleri polise haber verdi. Evde yapılan incelemede 43 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu.

Yerel meclis üyesi Richard Brodie, kadının muhtemelen beş hafta önce öldüğünü, komşuların kokudan dolayı daha önce polis ve çevre sağlığı yetkililerine ihbarda bulunmasına rağmen bir şey yapılmadığını söyledi.

Ölüm sebebi bilinmiyor. Polis, olayda şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

Balık tutmak için girdiği dereden cesedi çıkarıldı Düzce'de meydana gelen feci olayda arkadaşları ile birlikte balık tutmak için dereye giren Nurettin Uslu herkesin gözleri önünde boğularak can verdi.

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