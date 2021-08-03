Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, LinkedIn News’e verdiği röportajda gençlere kariyer tavsiyelerinde bulundu.

Gençleri ev yerine ofisten çalışmaya çağıran Sunak, “İlk işe başladığımda bana akıl hocalığı yapan kişilerle tanıştım. Zamanla her birimiz ayrı yollara gittik ama halen onlarla görüşürüm. Evden çalışsaydım böyle kuvvetli bir ilişki kuramazdım” dedi.

Teams ya da Zoom gibi uygulamaların yüz yüze görüşmenin yerini tutamayacağını ifade eden Sunak, “Gençlerin fiziksel olarak ofiste olmalarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evden çalışmak kariyerlerine zarar verebilir” diye konuştu.

Bakan, insanların pandemiden dolayı evden çalışmalarını istemekten vazgeçtiklerini, doğru yaklaşımı bulma işini işletmelere bıraktıklarını söyledi.