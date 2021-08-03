Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç iddia Hindistan'ı karıştırdı. Söz konusu iddiaya göre, 9 yaşındaki bir çocuk cinsel istismara uğradı. Haberin duyulmasıyla birlikte Hindistan kadınları sokaklara döküldü. Kadınlar, ülkenin başbakanı ve cumhurbaşkanının fotoğraflarının asıldığı kuklalar yakıldı.

1 PAPAZ 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Hindistan'da 9 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edildiği iddiasının ardından kadınlar sokaklara dökülerek protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, başkent Yeni Delhi'de düzenledikleri gösteride Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ve Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal'in kuklalarını yaktı. İddiaların ardından 1'i papaz 4 kişi gözaltına alındı.

Avustralya Başbakanı Morrison, cinsel istismar iddiaları üzerine kabinede değişikliğe gitti Avustralya Başbakanı Scott Morrison, cinsel istismar iddialarının ardından kabinedeki iki bakanı görevden aldı.

Avustralya’da on binlerce kişi kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarı protesto etti Avustralya’da parlamentoda tecavüz iddialarının ardından on binlerce kişi kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarı protesto etti.

Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığı açıklandı Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.