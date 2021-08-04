Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konuda ABD ve İsrail ile birlikte hareket eden İngiltere’de bir savunma bakanlığı yetkilisi, bir dizi seçeneğin masada olduğunu ve en kuvvetli ihtimalin İran’a yönelik siber saldırılar gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Yetkili “Saldırıyı kimin yaptığı belli olmayacak ama herkes, bir İngiltere vatandaşının öldürülmesinin asla cezasız kalmayacağını görecek” dedi. Bir İngiltere dışişleri bakanlığı yetkilisi de “Bir İngiliz öldürüldü. Belli bir çizginin geçilmemesi gerektiğini açık bir şekilde göstermeliyiz” diye konuştu. İngiliz The Mirror gazetesi ise bölgedeki İngiltere özel kuvvetlerinin “öldür ya da yakala” görevleri gerçekleştirmek üzere takviye edildiğini bildirdi. Tahran yönetimi ise saldırıyla alakalarının olmadığını iddia edip suçlamaları reddediyor.

NAATO'DAN KINAMA

Öte yandan NATO, 29 Temmuz’da yapılan saldırıdan dolayı İran’ı kınadı ve Tahran yönetimini uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya çağırdı. Seyrüsefer özgürlüğünün bütün NATO müttefikleri için hayati öneme sahip olduğunun hatırlatıldığı açıklamada “Birleşik Krallık, ABD ve Romanya, İran’ın bu olaydan büyük ihtimalle sorumlu olduğu sonucuna vardı. Müttefikler, İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden endişe duymaya devam ediyor ve Tahran'ı uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya çağırıyor” denildi.

İngiltere, İran'ın İsrail'e saldırısını affetmedi İngiltere hükümeti, perşembe günü Umman açıklarında İsrail petrol tankeri The Mercer Street’e yapılan ve biri İngiliz, diğeri Rumen olmak üzere iki mürettebatın öldüğü saldırıya ne şekilde karşılık vereceğini değerlendiriyor.

İran'dan İsrail gemisine misilleme saldırısı İsrailli bir nakliye şirketine ait gemi önceki gün Hint Okyanusu’nda saldırıya uğradı.