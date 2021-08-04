Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tahran’da düzenlenen mazbata törenine İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra 7. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı. Mazbatasını Hamaney'den alan Reisî, burada yaptığı konuşmada ülkedeki sıkıntılara değindi. Halkın en fazla ekonomi, işsizlik ve konut yetersizliğinden şikâyet ettiğini ve yeni hükûmetten değişim beklediğini aktaran Reisî, şu ifadeleri kullandı: Halk, yeni hükûmetten adaletin uygulanmasını, yolsuzlukla mücadele edilmesini ve rantçılığa son verilmesini istiyor. Müeyyidelerin kaldırılması için çalışacağız ancak halkın sofrasını ve ekonomiyi şarta bağlamayacağız. Yabancıların iradesine bağımlı kalmayacağız. Reisî, 5 Ağustos’ta İran Meclisinde yerli ve yabancı misafirlerin katılımıyla düzenlenecek yemin töreninin ardından dört yıl boyunca İran’ın 8. Cumhurbaşkanı olarak görevine resmen başlayacak.

Olimpiyatlarda ilginç olay: İranlı judocu gümüş madalyasını İsrail’e ithaf etti İran kökenli Moğolistan Milli Takımında olimpiyatlara katılan Said Mollaei, 81 kilo yarışmalarında kazandığı gümüş madalyayı İsrail'e ithaf etti.

İran'da su protestosu yayılıyor Huzistan eyaletinde su kesintisi sebebiyle başlayan gösteriler diğer eyaletlere de yayılıyor. İsfahan eyaletine bağlı Yezdanşehr'de halk, Huzistan'a destek için sokağa döküldü.