Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, yangınlarda 5 vatandaş ve 2 orman işçisinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Yangınlar başladığı günden beri gelinen noktada Antalya’da 6 bin 524 personel, 8 uçak,42 insansız hava aracı, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi, toplamda 1.841 araç yangınlara müdahale ediyor. Yarın (bugün) Ukrayna’dan 4 helikopter daha gelecek. Bu helikopterlerin bir avantajı akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek olması. Tüm imkanlarımızla seferberlik hâlinde, işbirliği içinde yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla’da da aynı şekilde ekiplerimiz çalışıyor. Isparta Sütçüler’deki yangın kontrol altına alındı. Bu çalışmalar sürerken bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

YARDIMLARI REDDETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye’nin dışarıdan gelen yardımları kabul etmediğine dair çıkan iddialara bir kez daha cevap veren Bakan Çavuşoğlu, “Bize gelen teklifleri gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz mümkün değil. Çünkü ormanlarımız yanıyor. Böyle bir durumda biz nasıl bu durum içine düşen ülkelere yardım ettiysek, bize farklı ülkelerden gelen teklifleri de tizlikle değerlendirdik” diye konuştu.

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