Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle, Batı Trakya’da 12 Türk azınlık ilkokulunun faaliyetini durdurma kararı almasının ardından Batı Trakya Türklerinin sorunları bir kez daha gündeme geldi. Batı Trakya Türkleri, başta inanç özgürlüğün kısıtlanmasından müftülerin atanmasına, eğitimden, sosyal örgütlenme ve ifade özgürlüğüne varana kadar bir çok sorun yaşıyor. O sorunlardan bazıları şunlar:

EĞİTİM

Pandemiyi fırsat bilen Yunanistan, asimilasyon ve baskı politikalarının dozunu son dönemde artırdı. Önceki gün kapatılan 12 okulla birlikte, son 20 yılda kapatılan okul sayısı 100’ü buldu. 90 yılda 300 okuldan sadece 100 okul kaldı.

ETNİK KİMLİK

Yunanistan, Batı Trakya’daki azınlığın “Türk” kimliğini yok sayıyor, azınlığın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmiyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Mecliste görev yapan Türk milletvekilleri ve Türk din adamlarına Türkiye’nin işbirlikçileriymiş gibi davranılırken, bu kişiler sürekli polis denetimi altında bulunuyor.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA

Çeşitli yollarla vatandaşlıktan çıkarılma uygulamasını bir silah gibi kullanan Yunan makamlar, böylece Batı Trakya Türk azınlığının sayısını mümkün olduğu kadar azaltmayı amaçlıyor.

KURUMLARIN KONTROLÜ

Lozan Anlaşması’nın 40. maddesinde, Yunanistan’daki Müslüman azınlığa, her türlü hayır kurumu, dinsel ve toplumsal kurum, okul kurma, yönetme ve denetleme hakkı tanınırken, Yunanistan diğer birçok madde gibi bunu da ihlal ediyor.

MÜFTÜLÜKLER SORUNU

Lozan Anlaşması ile azınlıklar, kendi din işlerini Yunan yönetiminden bağımsız olarak organize etme ve yönetme hakkı kazanırken, 1985 yılından bu yana Yunan Hükûmeti bu maddeyi de ihlal ediyor ve Müftüleri doğrudan kendisi atıyor.

ÖRGÜTLENME MESELESİ

Batı Trakya Türk azınlığı üyelerinin kurduğu sosyal örgütlenmeler Yunanistan tarafından tehdit olarak algılanıp kapatılıyor.

Yunanistan birer birer Türk okullarını kapatıyor Tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane eden Atina yönetimi, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı aldı

Dışişleri'nden Yunanistan'ın Türk okulları kararına sert tepki Dışişleri Bakanlığınca Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatması hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz" denildi.