Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna, hükümet binasına yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan bombalı saldırı girişimiyle şokta. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiğini açıkladı.

MİLLETVEKİLİ TELEGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, polisin özel operasyon başlattığı ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırganla görüşmeler yaptığı ifade edilirken, şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Milletvekili Aleksey Gonçerenko da Telegram hesabından, hükümet binasına el bombasıyla bir kişinin girdiğini, bölgeye özel ekiplerin ulaştığını aktardı.

YEREL KAYNAKLAR: ŞAHIS SAVAŞ GAZİSİ

Çevredekilerin "Sakin olun her şeyin bir çözümü var" sözlerine "Hiç bir şey çözülmüyor" şeklinde yanıt verdi. Sağa sola küfürler ve tehditler yağdıran şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şahsın savaş gazisi olduğu belirtildi. Şahsın polis kontrolündeki sorgusu sürüyor.

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