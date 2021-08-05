Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olimpiyat madalyalı kocası Andrey Krauchanka ve çocuğuyla birlikte Almanya’da yaşayan heptatloncu Yana Maksimova (32), güvenlikle ilgili endişelerden dolayı Belarus’a dönmeyeceğini bildirdi.

Maksimova, “Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejimindeki ülkeye dönerseniz sadece özgürlüğünüzü değil hayatınızı da kaybedebilirsiniz” dedi. Öte yandan, sığındığı Japonya'da Polonya’dan insani vize alan Tsimanouskaya uçakla başkent Varşova’ya geldi.

Sporcu, uçağın kaçırılma ihtimaline karşı Tokyo’dan doğrudan değil, Avusturya'nın başkenti Viyana üzerinden Varşova’ya getirildi.

Belaruslu atlete Polonya'dan insani vize Polonya'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katıldığı takım antrenörlerini eleştirmesi sonrası ülkesine gönderilmeyi reddeden Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'ya, "insani vize" sağladığı bildirildi.

Tokyo'da kaybolduğu sanılan Ugandalı atlet aslında 'kaçmış' Ugandalı milli halterci Julius Ssekitoleko, Olimpiyatlar için geldiği Japonya’da cuma günü takımının Osaka şehrindeki eğitim kampında Covid-19 testine katılmamış, kaybolduğu açıklanmıştı.