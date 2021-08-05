Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahnede Dr. Dre adını kullanan Amerikalı prodüktör, rap şarkıcısı, plak şirketi yöneticisi ve oyuncu Andre Romelle Young’ın 820 milyon dolarlık serveti var.

BÜYÜK KIZI SEFALET İÇERİSİNDE YAŞIYOR

Dr. Dre’nin büyük kızı LaTanya Young ise sefalet içinde yaşıyor. DoorDash ve Uber Eats firmaları adına dağıtım görevlisi olarak çalışan LaTanya, evi olmadığı için arabada yaşıyor.

YARDIM TALEPLERİNE KULAK ASMIYOR

38 yaşındaki kadın, DailyMail.com’a yaptığı açıklamada, süper star babasıyla 18 senedir görüşmediğini, ondan defalarca maddi yardım talep ettiğini ama babasının, başlarda yardım ederken artık taleplerine kulak asmadığını söyledi.

55 yaşındaki şarkıcı, geçenlerde eski karısı Nicole Young’a aylık 300.000 dolar nafaka ödemeye mahkum edildi. LaTanya, Dre'nin daha önceki evliliğinden olma.