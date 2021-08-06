Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan orman yangınalrıyla mücadele ediyor. 4 gündür Eğriboz Adası’nın (Evia) kuzeyinde ormanlık alandaki yangınla mücadele eden ekipler henüz yangını kontrol altına alamadı. Bu süreçte şu ana kadar 150 evin küle döndüğü öğrenildi.



HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yunanistan’daki Eğriboz Adası’nın (Evia) kuzeyinde ormanlık alandaki yangınla mücadele 4 gündür sürüyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle en az 150 ev ve onlarca araç küle döndü. Adada yaşayanlar hükümeti yangına yeterli derecede müdahale etmemekle suçlarken, hükümet ise yetkili birimlerin elinden geleni yaptığını ifade ederek kendini savundu. Yangına uçak ve helikopterlerle müdahale edilmediği için alevlerin sönmediğini belirten ada sakinleri, hükümete müdahalede bulunması için çağrıda bulundu.

Adadaki çam ormanlarının bulunduğu turistik Rovies kasabasında, yeşil alanlar küle dönerken bir çok canlı da telef oldu. Yangınlar bölgede hem ekolojik hem de ekonomik bir felakete yol açtı. Yangın nedeniyle bir çok noktada trafik akışının durdurulduğu belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ BAŞKNETİ TERKETTİ

Yunanistan’ın 99 farklı noktasında yangınlar devam ederken, başkent Atina’nın kuzeyinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi sonucu binlerce insan şehri terk etti. İtfaiye ekipleri gece boyunca alevlerin yerleşim bölgelerine, elektrik tesisatlarına ve tarihi mekanlara sıçramaması için yangınla mücadele etti.

Dünyanın ciğerleri alev alev yanıyor! Orman yangınları Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, İtalya gibi ülkelerde de arkasında büyük zarar bırakarak yayılmaya devam ediyor.

Yunanistan'da orman yangınları sürüyor Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Ahaia bölgesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.