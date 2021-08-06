Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

340 kiloluk geyiğin arabaların arasında dolaşması üzerine polise haber verildi. Polis, belediye, itfaiye ve Colorado Parklar ve Yaban Hayatı (CPW) kurumu tarafından yapılan operasyonla hayvan, uyuşturucu iğneyle vurularak uyutuldu.

CPW görevlisi Devin Duval, hayvanı doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.

Yetkililer, insanlara dost, kapalı ortama alışık tavırlar sergileyen geyiklerin muhtemelen binada kışın kullanılan buz çözücü tuzu yalamak için otoparka geldiğini ifade ettiler.

ABD'de yangında bir kasaba kül oldu ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 haftadır devam eden orman yangını tarihi bir kasabayı küle çevirdi.