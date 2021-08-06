Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galler’de kırsal Clynderwen bölgesindeki bir çiftlikte aile faciası yaşandı. Guto Sior Jenkins, kullandığı pikapla geri manevra yaparken arkada bisiklet kullanan 3 yaşındaki oğlu Ianto’yu görmedi. Çarpma sesiyle duran Guto, oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay sebebiyle baba şok yaşarken sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"ÖLÜMDE ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK"

Torununun ölümüyle göz yaşlarına boğulan babaanne Meinir Jenkins, “Burada suçlanacak kimse yok. Zavallı Guto. Harap oldu, bu acıyla nasıl yaşayacak bilmiyorum” dedi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dyfed-Powys polisi ölümde şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

Tarla yolunda dehşet: İki küçük kardeşini traktörle ezdi Sakarya'da yaşanılan bir görünmez kaza yürekleri dağladı. dört yaşındaki küçük çocuk, ağabeyinin kullandığı kepçenin altında can verdi.

Bir babanın en acı anı: 3 yaşındaki oğlunu ezdi Trabzon'da bir kişi, arabasını park etmeye çalışırken oğluna çarptı. Çocuk kurtarılamadı.