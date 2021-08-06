Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN'in bağlı olduğu WarnerMedia Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına gönderdiği hatırlatma notunda, kurum binalarına giren çalışanların Covid-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğunu, bu kurala uymayan 3 kişinin işine son verildiğini belirtti.

Zucker'in hatırlatma notunda, "Açık konuşayım, bu konuda sıfır tolerans politikamız var." ifadesi yer alırken, işten çıkarılanların kimlikleri ve hangi birimlerde çalıştıkları hakkında bilgi paylaşılmadı. CNN ayrıca çalışanlarına, 7 Eylül için belirlenen ofise dönüş tarihinin en azından ekim ortasına kadar erteleneceğini duyurdu.

Amerikan haber ajansı AP de çalışanlarına, 13 Eylül'de beklenen ofise dönüş tarihinin ertelendiğini bildirirken, diğer medya kuruluşlarının da Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle benzer kararlar aldığı kaydedildi.



AŞI ZORUNLULUĞU HER YERDE

Facebook ve Google dahil olmak üzere birçok büyük şirket, ofise dönmek için çalışanlarından virüse karşı aşı olmalarını isteyeceklerini duyurmuştu.

The Washington Post da dahil olmak üzere bazı şirketler, aşılamayı bir istihdam koşulu haline getirerek daha da ileri boyuta taşıdı.

Öte yandan birçok şirket, aşı gerekliliklerini ihlal eden çalışanlar için ne tür sonuçların ortaya çıkacağını tam olarak tanımlamadı.