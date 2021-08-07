Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Hükûmetler genellikle bir işletmenin ödenmiş bir asgari sermaye ihtiyacına -bankada belirli bir miktar nakit- sahip olmasını ister. Bu işlemler sadece pahalı değil, aynı zamanda zaman alıcı ve karmaşıktır. Mesela, başlangıç ​​prosedürlerini basitleştiren ve daha yüksek düzeyde girişimciliği teşvik eden mevzuattan önce, Suud işletmelerinin mağaza açmadan önce 13 prosedürden geçmesi ve bankada kişi başına düşen gelirin %1.057'sine sahip olması gerekiyordu.

Saf maliyet açısından bakıldığında bir iş kurmanın karşılanabilirliği, büyük ölçüde bulunduğunuz yere bağlı. Bazı ülkeler, daha fazla ekonomik faaliyeti teşvik etmek için iş maliyetini aşırı derecede düşürür. Diğerleri, mevcut işletmeleri korumak veya sadece girişimci ruhtan yararlanmak için yüksek veya neredeyse erişilemeyecek ücretler ister.

RESMİN BÜYÜK HALİ İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN