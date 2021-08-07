Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saitama Arena'da oynanan final maçında NBA yıldızlarından oluşan ABD, grup maçında kaybettiği Fransa'yla karşılaştı.

İlk çeyrekte Durant'in 12 sayısıyla rakibine 22-18'lik üstünlük sağlayan ABD, soyunma odasına da 44-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Tatum'la etkili olan ABD, final periyoduna 71-63 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ABD, maçı 87-82 alarak üst üste 4. kez olimpiyat şampiyonu oldu.

KEVİN DURANT'TAN 29 SAYI

ABD'ye şampiyonluğu getiren isim 29 sayı atan Kevin Durant oldu. Fransa'da ise NBA yıldızları Fournier ve Gobert 16'şar, Fenerbahçe Beko'da oynayan Nando De Colo ise 12 sayı üretti.

ABD, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da altın madalyaya ulaştı. ABD, olimpiyatta 20. kez yer alan erkek basketbolunda toplamda ise 16. kez şampiyon oldu.

FRANSA'NIN İKİNCİ GÜMÜŞ MADALYASI

Fransa ise tarihinde ikinci kez yer aldığı olimpiyat finalinde yine ABD'ye kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Eray Şamdan Tokyo'da gümüş madalya kazandı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Karate erkekler kumite 67 kilo finalinde milli sporcu Eray Şamdan, Fransız rakibi Steven da Costa'ya 5-0 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Eray olimpiyatlara ilk kez dahil olan karatede Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi.

Buse Naz'lar Tokyo'da finale yükseldi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda yarışan Busenaz Sürmeneli ve kadınlar 51 kiloda yarışan Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin zirveyi bırakmıyor Çin'in, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 9. gün sonunda da genel madalya sıralamasında zirvedeki yeri sarsılmadı.