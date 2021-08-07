Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın farklı noktalarından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Komşuda başlayan yangın artarak devam ediyor. Atina'nın kuzeyindeki alevler kontrolsüzce ilerlemeye devam ediyor.

SICAKLIK REKOR SEVİYE ULAŞTI

Sıcaklıkların rekor seviyeye çıktığı Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Başkent Atina'nın kuzeyinde Salı günü başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Başkenti ülkenin kuzeyine bağlayan ana otoyolun etrafında giderek yayılan alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede helikopterden çekilen görüntüler ise yangının boyutunu gözler önüne serdi. İtfaiye teşkilatına göre şu anda Atina'nın kuzeyindeki bölgede toplam 856 itfaiyeci, 9 hava aracı ve 215 itfaiye aracı görev yapıyor. Ancak bölgede esen kuvvetli rüzgar, alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Yangınlarda şu ana kadar elektrik direğinin devrilmesi sonucu 38 yaşındaki gönüllü bir itfaiyeci ile Atina yakınlarındaki Krioneri'de bir fabrikada baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Konstantinos Michalos hayatını kaybetti.

Komşu yanıyor! Binlerce kişi başkenti terk etti, 150 ev küle döndü Yunanistan'da Eğriboz Adası’nda meydana gelen ormanlık alan yangının ardından geriye kül olmuş ağaçlar ve evler kaldı.

Yunanistan'da orman yangınları sürüyor Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Ahaia bölgesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.