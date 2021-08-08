Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

YUNANİSTAN'A DA GİDECEK

Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 200 kişilik destek ekibi "Gardaş" ülke Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Azerbaycan'dan yeni bir ekip daha Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Erdoğan'dan destek veren ülkelere teşekkür mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesinde destek olan ve yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.