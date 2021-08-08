Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 60. doğum günü için Massachusetts’teki malikanesinde şatafatlı bir parti verdi.

12 milyon dolarlık malikanede davetliler için dev çadırlar kurulurken, malikanenin bulunduğu Martha’s Vineyard adasındaki havaalanına kutlamalar öncesinde özel uçaklar ve helikopterlerle ünlüler akın etti.

Beyonce, Jay-Z, Gayle King, Tom Hanks, George Clooney ve Steven Spielberg davetliler arasındaydı.

Obama da 7 bin metrekarelik malikanesinde bir ara kendisini kutlamalara kaptırarak sahnede dans etti.

Dans videsounu, yasak olmasına rağmen şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Erykah Badu gizlice çekti ve Instagram’da yayımladı.

Parti, eyalette koronavirüs vakalarının arttığı bir sırada düzenlenirken, Obama’nın maskesiz oluşu ve kalabalık partide koronavirüs tedbirlerine riayet edilmemesi tepki çekti.