Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsün ilk çıktığı yer olarak bilinen Wuhan, salgınla mücadelede şaşırtsn bir başarı sergilemişti. Aldığı bir dizi önlem sırası uzun süre sonra yeniden vakaların görülmesi üzerine Wuhan'da deyim yerindeyse seferberlik ilan edildi. Wuhan'da nüfusun neredeyse tamamına koronavirüs testi yapıldığı bildirildi.

14 AY SONRA VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Koronavirüsün salgınının ilk kez görüldüğü Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaklaşık 14 ay aradan sonra 3 Ağustos’ta 7 vaka tespit edilmiş, yetkililer 11 milyondan fazla nüfusa sahip kentte nüfusun tamamına korona virüs testi uygulanmasına karar vermişti.

Üst düzey Wuhan yetkilisi Li Tao düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz salı günü başlayan test seferberliğinde 6 yaşın altındaki çocuklar ve yaz tatilindeki öğrenciler dışında şehirdeki tüm sakinlere Covid-19 testi yapıldığını aktararak, yaklaşık 11,3 milyon kişiye test yapıldığını bildirdi.

41 YEREL ASEMPTOMATİK VAKA İLE 37 YEREL VAKA



Şehirde başlatılan test seferberliğinin yaklaşık 2 bin 800 tesiste 28 binden fazla sağlık çalışanı ile hayata geçirildiği bildirildi. Yapılan testler sonucunda Wuhan’da dün 41 yerel asemptomatik vaka ile 37 yerel vaka tespit edildi.

Salgının başından bu yana 93 bin 701 Covid-19 vakasının doğrulandığı Çin'de 4 bin 636 kişi korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Wuhan'da yarasaların uzmanları ısırdığı anlar ortaya çıktı 2019 yılında ortaya çıkan ve dünyada yaklaşık olarak 3 buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 ile ilgili çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda 2017 yılında çekildiği iddia edilen görüntülerde, yarasaları inceleyen uzmanların hayvanlar tarafından ısırılması yer alıyor.

Covid-19’un sıfır noktası Wuhan'da binlerce kişi ile müzik festivali Korona virüs salgınının çıkış noktası olan Çin’in Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımı ile dün Wuhan Strawberry Müzik Festival’i başladı.

DSÖ ekibi, Wuhan'da bir hayvan hastalıkları merkezini ziyaret etti Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Wuhan'da bir hayvan hastalıkları merkezini ziyaret etti.