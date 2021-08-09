Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Pakistan'da yaşandı. Yolcu minibüse seyir halindeki bir kamyonun arkadan çarpmasıyla alev aşev yanmaya başladı. Yangın sebebiyle 10 kişi hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

GAZ TÜPÜ PATLADI

Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentinde seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan bir kamyonun çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, minibüsün Ravalpindi'den Gujranwala’ya geldiğini ifade ederken, kamyonun çarpması ile araçtaki gaz tüpünün patladığını ifade etti. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran yetkililer, yaralıların tedavi için Lahor’a sevk edildiklerini belirtti.

Pakistan'da polise bombalı saldırı Pakistan'da polis minibüsüne bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda, 2 polis öldü, en az 12 polis yaralandı.

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