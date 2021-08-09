BM'nin yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.
İklim değişikliğinin 'hasar'ı tırmanacak Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan “Sıcaklığın, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklık dalgalarının hem frekans hem de şiddet olarak artması ve yağışların düzensizleşmesi gibi değişimler, gelecek 10 yıl içerisinde hasarları tırmandıracak. Bundan sonra birbirini tetikleyen hasarlar yaşayacağız” dedi.
İklimle mücadele için ortak hareket çağrısı Arçelik, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporunun ayrıntılarını Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve iklim aktivisti Selin Gören’in katılımıyla gerçekleşen online bir etkinlikle duyurdu.
BM'den iklim değişikliği uyarısı: Sıcak hava dalgaları artacak
BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.
BM'nin yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.
Kaynak: AA
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