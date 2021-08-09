Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaban hayatı fotoğrafları çeken Yelland, kendisini gören mavi köpek balığının doğrudan yanına geldiğini ve bir saat kadar etrafında dolaştığını söyledi.

"ETRAFIMIZI KÖPEK BALIKLARI SARDI"

“İlginç bir karşılaşma oldu, ortaya harika bir fotoğraf çıktı” diyen Yelland olayı şöyle anlattı: “10 kişilik bir grupla dalış yapıyorduk. Etrafımızı mavi köpek balıkları sardı. Meraklıydılar ama hiç saldırgan tavır içinde değillerdi. Daha önceden bunlara asla temas etmememiz gerektiğini biliyorduk. Hiç dokunmadık, bunlar da toplu halde uzaklaştı.”

Her sene 100 milyon civarı köpek balığı yüzgeci için katlediliyor Dünyada her sene 100 milyon civarında köpek balığı, yüzgeci, karaciğeri, derisi ve kıkırdağı için katlediliyor.

3 metrelik köpek balığı kıyıya vurdu Muğla’nın Datça ilçesinde yaklaşık 3 metre boyundaki dev köpek balığı kıyıya vurdu.