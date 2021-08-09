Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD-Kanada sınırı, koronavirüs yüzünden Mart 2020'nin ortasından kapatıldı. Bu karar, ABD’de artan vakalar sebebiyle her ay karşılıklı olarak uzatıldı. Salgın nedeniyle 16 aydır kapalı olan sınır yeniden açıldı. Fakat ABD’den gelecek olan kişiler, Kanada tarafından onaylanmış aşılardan herhangi biriyle çift doz aşılandığını kanıtlamak zorunda. Ayrıca negatif sonuçlu Covid-19 test sonucunu da gösterecek. İki yaş altındaki aşılanmamış çocuklar ise karantina gerekliliklerinden muaf tutulacak.

Kanada’nın 7 Eylül'den itibaren tamamen aşılı tüm yabancı yolculara sınırlarını açması bekleniyor. ABD tarafı ise sınırdaki kısıtlamaların tek taraflı olarak ve en az 21 Ağustos’a kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Kanada 401 bin yeni göçmen alacak Kanada hükûmeti pandemide artan iş gücü ihtiyacını karşılamak için ithal işçi almaya karar verdi.

Kanada Quebec'te aşı pasaportu sistemine geçiliyor Kanada'nın Quebec eyaletinde, iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların kısıtlı hizmetlere ulaşmalarına imkan tanıyacak aşı pasaportu sistemi başlatılıyor.

Kanada yanıyor! 808 kişi sıcaktan öldü Kanada'da aşırı sıcaklar karşısında ağır sınavlar verirken, British Columbia Adli Tıp Kurumu, 808 kişinin ölümünün sıcaklığa bağlı olduğuna yönelik görüş bildirdi.