Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Maryland Üniversitesinde düzenlenen bir oturuma konuk oldu. Blinken, altyapı, inovasyon, bilim ile teknoloji alanlarında ABD'nin daha rekabetçi ve güçlü olması gerektiğini söyledi.

Blinken "Altyapımızın dayanıklılığı ve inovasyondaki gücümüze karşı şunu söylemeliyim ki daha iyisini yapabiliriz. Bir zamanlar olduğumuz yerin gerisine düşüyoruz. Rakiplerimiz yavaş fakat emin bir şekilde aradaki farkı kapatıyor. Hatta bazı alanlarda önümüze geçtiler bile. Eğer bu trend devam ederse daha rekabetçi bir dünyada daha az rekabetçi oluruz" dedi.

ABD ve İngiltere, vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi Afganistan'da şiddet olaylarının artmasını sebep gösteren ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri, Afganistan'daki vatandaşlarından, bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde bu ülkeyi terk etmelerini istedi.

"ÇİN ÜÇ KATIMIZ PARA HARCIYOR"

Çin'e doğrudan atıf yapan ABD'li Bakan, teknolojik birçok alanda Pekin'in hızlı adımlarla geldiğini ve kendilerinin daha aktif olması gerektiğini dile getirdi. ABD'nin altyapıda yeni hamleler başlatması gerektiğine işaret eden Blinken "Örnek olarak Çin, bizim yılda harcadığımızın üç katını altyapıya harcıyor" diye konuştu.

Yerli silahlarımıza ABD basınından övgüler Türkiye’nin insansız hava araçları dünyada birçok yerde konuşulurken bu defa ABD basınının ilgisini çekti. Bir savunma haberleri sitesi, TB3'ün, Türkiye'yi caydırıcı güç yapmaya başladığını yazdı.

"HÂLÂ EN GÜÇLÜ BİZİZ"

Küresel ölçekte altyapıda ABD'nin şu an 13. sırada bulunduğunu hatırlatan Blinken, gerekli adımları atmazlarsa önlerindeki 12 ülkeyle aralarındaki farkın açılacağını belirtti. Blinken, Çin ile Rusya'nın açık bir şekilde "ABD geriliyor" söylemini tekrarladıklarını kaydetti ancak birçok alanda en güçlü ülke olmayı sürdürdüklerini aktardı.

ABD'li şirketler Delta varyantı ile ofise dönüşleri erteledi ABD merkezli Amazon, BlackRock ve Wells Fargo gibi büyük şirketler, koronavirüs salgınında Delta varyantının etkisiyle hızla artan vaka sayıları sonucu ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı.