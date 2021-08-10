Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı toplam 4 milyar 480 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

EN FAZLA AŞI KULLANAN ÜLKE ÇİN

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 780 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 508 milyon 660 bin ile Hindistan, 351 milyon 930 bin ile ABD, 152 milyon 990 bin ile Brezilya, 102 milyon 910 bin ile Japonya, 95 milyon 330 bin ile Almanya, 86 milyon 610 bin ile İngiltere, 78 milyon 552 bin ile Türkiye, 77 milyon 630 bin ile Fransa, 75 milyon 660 bin ile Endonezya, 72 milyon 490 bin ile Meksika, 72 milyon 160 bin ile İtalya, 66 milyon 370 bin ile Rusya ve 59 milyon 110 bin ile İspanya izledi.

TÜRKİYE LİSTEDE 8. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 78 milyon 552 bin 659 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 42 milyon 415 bin 458 kişiye ilk doz, 30 milyon 206 bin 124 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 204 milyon 287 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 320 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşılamada yaş sınırı 30'a indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Araştırma gerçeği ortaya çıkardı! BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Yeni yayınlanan bir araştırmada, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi mRNA koronavirüs aşısı olan BioNTech'in sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ve kısırlığa yol açmadığı ortaya koyuldu.

Aşıyı olan tatile koştu Turizmcilerimizin dört gözle beklediği Ruslar, 22 Haziran’dan itibaren gelmeye başlıyor.