Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ısınmanın balıklar üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir araştırmada özellikle hamsi, sardalya ve ringa gibi balıkların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Balıkların hızlanan iklim değişikliğine ayak uydurmak için mücadele edeceği belirtilen araştırma ile ilgili konuşan biyolog Profesör Chris Venditti, "Isınan sular balıklar için iki kat kötüdür, çünkü sadece daha küçük bir boyuta dönüşmelerine neden olmakla kalmaz, daha uygun ortamlara geçme yeteneklerini de azaltır” diye konuştu.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERECEKLER

Venditti, "Araştırmamız, iklim değişikliği altında okyanuslar ısındıkça balıkların küçüleceği teorisini destekliyor, ancak ilk düşünüldüğü kadar verimli bir şekilde başa çıkmak için evrimleşemeyeceklerine dair endişe verici haberleri ortaya koyuyor” derken, "Deniz sıcaklıklarının her zamankinden daha hızlı artmasıyla, balıklar çok hızlı bir şekilde evrimsel anlamda geride kalacak ve hayatta kalma mücadelesi verecek" diye konuştu.

GELECEK ON YILLARDA YOK OLABİLİRLER

Profesör Chris Venditti, "Yediğimiz balık türlerinin çoğu önümüzdeki on yıllarda giderek daha da azalabilir ve hatta yok olabilir. Bu durumun tüm balıklar ve gıda güvenliğimiz için ciddi etkileri var" şeklinde konuştu.

Bulguların, daha önce bilim insanlarının dünya ısındıkça balıkların genel olarak küçüleceği ve daha az hareket edeceği, çünkü metabolizmalarını hızlandırmak ve vücut işlevlerini sürdürmek için daha fazla oksijene ihtiyaç duyacakları tezini doğruladığı aktarıldı.

Şili'deki Kurak Bölgelerdeki İleri Araştırmalar Merkezi (CEAZA) ve Reading Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırma, 150 milyon yıllık evrimlerini incelemek için küresel olarak dağılmış balık türlerinin istatistiksel analizlerini kullandı.

Türkiye için küresel ısınma alarmı Prof. Dr. Yücel, Türkiye'de sıcaklıkların küresel ısınmayla birlikte 80 yıl içinde yaklaşık 6,5 derece artabileceğini söyledi.

Küresel ısınma kataraktı artırdı İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle ozon tabakasının incelmesi; güneşten dünyaya gelen ultraviyole (UV) ışınların miktarını ve geliş açısını değiştirirken, bu durum göz sağlığını da etkiliyor.

​Küresel ısınma sebebiyle yeni tür: Kutup boz ayıları Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kutup ayılarını nesilleri tükenme tehlikesine açık hayvanlar olarak sınıflandırıyor. Tehdidin asıl sebebi de iklim değişikliği.