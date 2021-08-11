Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde tuz yerine gübre kullanılan yemek, 24 kişiyi öldürdü. Eyalet Sağlık Komiseri Ali İnname, Danzanke köyündeki aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını ifade ederek, "Maalesef, şu anda tedaviye yanıt veren 2 kadın dışında yemeği yiyen 24 aile üyesi hayatını kaybetti" dedi. Yerel halkı yaşanan olaydan ders çıkarmaya çağıran İnname, bu tür zehirli kimyasalların kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Bahçede yemek pişirmek isterken evinden oldu Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı bir kadının bahçede yemek yapmak için yaktığı ateş eve sıçradı. Kısa sürede evin çatısını da saran ve yan eve de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Japonya'da ilginç olay! Yaptığı yemekten saç çıktı, saçını kazıttı Sattığı yemekten saç çıkmasını onuruna yediremeyen dükkan sahibi, müşterisinden özür dilemek için eski bir ceza yolu olan saç kazıtma yöntemini seçti.