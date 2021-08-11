Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde 30 kadar polis, Valenzuela’nın Zapopan şehrindeki evini bastı ve lüks arabalarından dördüne el koydu. Her biri milyonlarca lira eden arabalarının çekiciye yüklenerek götürüldüğü fotoğrafları yayımlayan Valenzuela, “Plakaları yok diye arabalarımı götürdüler. Bana sanki büyük bir suçluymuşum gibi davrandılar” diye dert yandı.

"HIZ İYİ BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Polisin götürdüğü arabalar Lamborghini Aventador SVJ, McLaren 720S, Audi R8 ve Chevrolet Camaro. Polis daha önce de adamın arabalarına el koymuştu. Jalisco Trafik Polisi, “Hız iyi bir şey değildir. Sokaklarda arabalarla yarış yapmak yol güvenliğini tehlikeye sokuyor. Hele bir de plakasız, ruhsatsız araba kullanmak, araçlara el koymak için yeterli sebeptir ” açıklamasını yaptı. Valenzuela’nın YouTube’da 2,82 milyon abonesi, Instagram’da 1,3 milyon, Facebook’ta da 1,2 milyon takipçisi var. 28 yaşındaki fenomen, gizli araba yarışları yaptığı için geçen sene ağustos ayında gözaltına alınmış, 3 geceyi nezarette geçirmişti. Korumalarında da ruhsatsız silah çıkan Valenzuela, suç işlememe şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti Antalya’da babasıyla tartıştığı ileri sürülen genç adam, sinirini babasının arkadaşı yerleşik Rus kadına ait 350 bin lira değerindeki lüks otomobil ve servis aracından çıkardı, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Öfkeli gencin sopa ve tekmelerle aracı hurda hale getirişi güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şahıstan şikayetçi olduğunu belirten kadın, “İki aracım da pert olmuş durumda Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz” dedi.