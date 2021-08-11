Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın doktor olmadığı halde öyleymiş gibi bir hastanede işe başladı. 8 ay boyunc akımseye fark ettirmeden sahte doktorluğa devam eden kadın, hastanenin yaptığı inceleme sonucu gerçek anlaşılınca yakalandı.

GERÇEK İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sidney kentinde 27 yaşındaki bir kadın, kendini doktor gibi gösterip korona virüs salgını sırasında 8 ay boyunca hastanede çalıştı. Bankstown-Lidcombe Hastanesinde yaşanan olayda, hastane yönetimi yapılan incelemede kadının Avustralya Sağlık Düzenleme Kurumuna (AHPRA) kayıtlı olmadığını fark etti.

EYALET POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastane sözcüsü skandal olaya yönelik yaptığı açıklamada Ocak ayında işe başlayan kadının, yetkililerin geçtiğimiz pazartesi günü durumu öğrendiğinde görevinden derhal uzaklaştırıldığını duyurdu. Sözcü, sahte doktorun 8 ay boyunca üstlerinin denetiminde olduğunu belirtti. Eyalet polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane yönetimi durumu AHPRA'ya bildirdi. Kadının sahte belgelerle hastanede çalışmaya başlamasıyla ilgili de kurum içi inceleme başlatıldı.

Pes dedirten olay! Gizli bölmeli kaçak hastane ve sahte doktorlara operasyon Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı. Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı.

Sahte doktor annelik hayali kuran kadınları dolandırdı Mersin’de muayene açarak, 6 kadını hamile kalmaları vaadiyle dolandıran Suriye uyruklu bir kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Kadınları hamile bırakma vaadiyle dolandıran sahte doktor, bilmedikleri bir iğne de yaparak karınlarının ve vücutlarının bazı bölgelerinin şişmesine neden oldu. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, kadınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu, şişkinliklerinin indiği öğrenildi.

Dayısını muayene ettirmek için sahte doktor oldu Adana'da sahte doktor olduğu ileri sürülerek yakalanan şahsın açıklamaları hayrete düşürdü...