Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, savunma sanayiinde yapmış olduğu hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yerli ve millî imkânlarla üretilen İHA ve SİHA'lar gün geçtikçe dünya kamuoyunda gündem oluyor. ABD Temsilciler Meclisinde her iki partiden 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a şikâyet etti. Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının, ABD'nin çıkarlarını ve müttefiklerini de tehdit ettiğini belirten vekiller "Türkiye'nin İHA'ları geliştirirken, yürürlükte olan yaptırımları veya NATO kurallarını ihlal edip etmediğini öğrenmek istiyoruz" dedi. Azerbaycan'ın Ermenistan ile çatışmalar sırasında Dağlık Karabağ'a konuşlandırdığı Bayraktar üretimi İHA'ların, ABD'de imal edilen parçalar kapsadığını aktaran Temsilciler Meclisi üyeleri "Herhangi bir drone teknolojisinin ABD'den Türkiye'ye ihracatının derhâl askıya alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu mektupta, Türk SİHA’ların bölgeyi istikrarsızlaştırdığı iddia edilerek, SİHA ihracatının yapılmaması istendi. Mektuba imza atan isimler arasında başta David N. Cicilline, Gus M. Bilirakis, Ted Deutch, Dina Titus, Brian Fitzpatrick, Chris Pappas gibi Türkiye karşıtı isimler olduğu görüldü. Ermeni diasporasının etkisinde olan söz konusu isimler, birçok kez Türkiye karşıtı girişimlerin içerisinde yer almıştı.

S-400 İÇİN GERİ ADIM ATILMADI

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasıyla, Ankara'nın Washington ile iş birliğini ihlal ettiği ve ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nın (CAATSA) uygulamaya sokulduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 almak için 'kararlı olduğu' belirtilen mektupta "Türkiye, F-35 programından çıkarılmasına rağmen, bir NATO üyesi olarak sorumluluklarına aykırı hareket ediyor" denildi. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin önde gelen savunma haberleri sitesi "defense news", TB3'ün Türkiye'yi caydırıcı bir güç hâline getirmeye başladığını yazmıştı.

Forbes: Türkiye SIHA’da büyük oyuncu Dünya basını Türkiye’nin SİHA başarısını konuşmaya devam ediyor. ABD merkezli Forbes dergisi insansız hava araçlarında Türkiye’nin büyük bir ihracat pazarı oluşturduğunu yazdı.

Bayraktar SİHA’lara son müşteri Arnavutluk Türkiye’de Baykar Savunma şirketi tarafından üretilen Bayraktar TB-2 insansız silahlı hava araçlarına dünyadan talep her geçen gün artıyor. Suriye, Libya ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde savaş ortamında test edilen ve başarısını kanıtlayan SİHA’lara son talip, Arnavutluk oldu.

Fransız medyasından Türk SİHA'larına övgü Fransa'nın prestijli gazetelerinden Le Figaro, Türk SİHA'larına övgü yağdırdı. Türkiye’nin sadece 15 yıl içinde dünyanın başlıca SİHA üreticilerinden olduğunu yazan gazete, Türk SİHA’larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtti.